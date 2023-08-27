İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzMiras Programı, İzmir’in çok katmanlı tarihini “Bir Günde 8500 Yıl Turu” ile deneyimleme fırsatı sunuyor. İlki 2 Eylül’de yapılacak tur, Yeşilova Höyüğü ile başlayıp Kemeraltı’nda sonlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) İzMiras Programı, İzmir’in çok katmanlı tarihini “Bir Günde 8500 Yıl Turu” ile deneyimleme fırsatı sunacak. İlki 2 Eylül 2023’te yapılacak “Bir Günde 8500 Yıl Turu”na izdogaturizm.com üzerinden bilet alınabiliyor.

“Bir Günde 8500 Yıl”, ekolojik koridorlarla iç içe tasarlanan, İzmir’in doğal, kültürel ve tarihi katmanlarını, çeperini ve merkezini birbirine bağlayan otobüs, bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşan İzMiras Rotaları’ndan biri olma özelliğini taşıyor.

İzmir’deki en eski yerleşim yerleri ziyaret ediliyor İzMiras Rotaları kapsamında düzenlenmesi planlanan 9 turdan biri olan Bir Günde 8500 Yıl Turu, İzmir kentinin tarihi ve coğrafi gelişimini rehberli bir otobüs turu olarak İzmirlilerle buluşturuyor.

Tur, ilk yerleşim izlerinin günümüzden yaklaşık 8500 yıl önce başladığını ortaya koyan, ilk köy kalıntılarını barındıran Yeşilova Höyüğü ile başlıyor. Turun ikinci durağında tarihi 5 bin yıl önceye dayanan Troya ile çağdaş, surlarıyla kentleşmeye ilk adımın atıldığı Yassıtepe Höyüğü yer alıyor.

Üçüncü sırada 2 bin 900 yıllık geçmişiyle doğal bir limana kurulan ve İzmir Körfezi’nin en önemli yerleşim yerlerinden olan Eski Symrna Ören Yeri bulunuyor. Son olarak da Antik Smyrna’nın merkezi olan ve kentin idari, sosyal, kültürel, siyasi, adli ve ticari merkezi olan Yeni Smyrna Ören Yeri, 2 bin 300 yıllık tarihiyle katılımcıları karşılıyor. Tur, Kemeraltı’nda tamamlanıyor.

Profesyonel rehberler eşlik ediyor Kültürpark Lozan Kapısı’ndan kalkan tur otobüsüyle yapılacak yolculuğa profesyonel tur rehberleri eşlik edecek. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan "İzmir Tarihi Liman Kenti" sınırları içindeki Yeşilova Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü, Bayraklı Höyüğü ve Agora Ören Yerini kapsayan turlarda İzmir’in geçmişinden bugününe bir yolculuğa çıkılacak.

Müze Kart gerekiyor Tur rotasındaki alanlara giriş yapmak için Müze Kart sahibi olmak gerekiyor. Müze Kart’ı bulunmayan katılımcılar Yeni Smyrna Antik Kenti’nde tur ücretinden bağımsız olarak Müze Kart edinebiliyor.

Bir Günde 8500 Yıl Turu’na katılmak için izdogaturizm.com web sitesinden ya da 0538 097 1012 numarasından bilet alınabiliyor. Turla ilgili daha fazla bilgi İzmir Planlama Ajansı’nın web sitesinde (izmirplanlama.org) yer alıyor.