Terörü kaynağında yok etme anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren TSK unsurları, son bir haftada operasyon bölgelerinde 95 teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca sınır güvenliğinde ise Hudut Kartalları 6'sı terörist 493 şahsı yakaladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından aktarıldı.

95 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada 95 terörist etkisiz hâle getirildiğini kaydeden Tuğamiral Zeki Aktürk, "Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.963 olmuştur. 2 ve 9 Eylül’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekâtlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" dedi.

Bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğu belirtildi.

HUDUTLARDA 493 ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle hudutların uluslararası standartlarda korunduğunu dile getiren Tuğamiral Zeki Aktürk,son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahsın yakalandığı, bin 545 şahsın da hududu geçemeden engellendiği belirtilirken, yakalanan şahıslardan 6’sı terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirme toplantısında 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 10 bin 91’e yükseldiği, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 olduğu belirtildi.