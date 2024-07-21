İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini, 400 bin 980 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında:2️⃣ Milyon 4️⃣0️⃣6️⃣ bin 6️⃣5️⃣1️⃣ araç denetlendi.❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣1️⃣4️⃣ sürücüye işlem yapıldı.❌ Hız… pic.twitter.com/r7qhx9ylKp— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 21, 2024