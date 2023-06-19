Ordu'da son bir haftada 13 ilçede etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen afetin bilançosu ortaya çıktı. İl genelinde 95 ayrı noktada heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin heyelan olan bölgelerde yaptığı hızlı müdahalelerle olası mağduriyetlerin önüne geçti.ORDU (İGFA) - Ordu’da bir hafta öncesinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın bilançosu açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nin, meteoroloji verilerine göre önceden aldığı önlemler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildi.

YAĞIŞLAR BELİRLİ ARALIKLARLA SÜRÜYOR

İl genelinde son bir hafta boyunca belirli aralıklarla meydana gelen şiddetli yağışlar, bölgenin sarp arazilerinde heyelanlara neden oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı müdahalelerle heyelan meydana gelen noktaların tamamına müdahale edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 13 İLÇEYİ ETKİLEDİ

İl genelinde meydana gelen yağışlara bağlı olarak, İkizce’de 25, Çaybaşı’nda 15, Akkuş’ta 8, Ünye’de 10, Kabataş’ta 10, Aybastı’da 8, Mesudiye’de 3, Kabadüz’de 1, Çatalpınar’da 2, Fatsa’da 1, Kumru’da 3, Korgan’da 8 ve Altınordu’da 1 noktada heyelanlar oluştu.