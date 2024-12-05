Sakarya Büyükşehir’in ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik projesi “Bir Hikâye Bin Neşe” bu hafta anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu’na konuk olan Büyükşehir’in ekibi miniklere kukla gösterisiyle tebessüm oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Özel çocuklarla buluştular

Her hafta ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşan “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi bu hafta ‘özel’ çocuklarla bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Adapazarı Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret eden Büyükşehir ekibi, keyifli bir günde başrol oldu.

Yüzlerde tebessüm oldular

Burada özel gereksinimli miniklerle bir araya gelen Büyükşehir, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kukla gösterimi ve sağlık sunumu

4-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü okulda engelsiz yüreklere “Kukla” gösterimi yapıldı ve bilgilendirirken eğlendiren bir sağlık sunumu yapıldı.

Çocuklar ağız ve diş sağlığını korumak için yapmaları gerekenleri, eğlenceli bir sunumla öğrendiler. Renkli etkinlik, çocuklara diş fırçası hediyesiyle son buldu.