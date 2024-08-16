Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisinin CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) * Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir üniversite öğrencisinin CİMER'e başvurarak eğitimine devam edebilmek için böbreğini satmak istediği iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor” iddiası manipülasyondur. İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.