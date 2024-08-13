Elazığ’da düzenlenen “KUYU-16”operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü içerisinde kendisinin de olduğu 15 şüpheliyle birlikte çökertildi.ANKARA (İGFA) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün aralarında kendisinin de olduğu 15 şüpheliyle birlikte yakalandığını duyurdu.

Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda fişek de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederken, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1823223488573751516