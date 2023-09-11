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Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan bir otomobilde 46 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan durumundan şüphelenilen 21 plakalı kamyoneti durdurdu.

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