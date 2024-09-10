Galataport İstanbul, 14-15 Eylül tarihlerinde Paket Postanesi’nde Prof. Dr. Berna Diclenur Uluğ’u konuk ederek ekran bağımlılığının etkileri ve kaygı bozukluğunu “Bir Psikiyatrla Sohbetler” söyleşilerinde masaya yatıracak.İSTANBUL (İGFA) - Galataport İstanbul; ruh, beden ve zihne iyi gelen etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

14-15 Eylül tarihlerinde “Bir Psikiyatrla Sohbetler” adlı söyleşiyi Paket Postanesi’ne taşımaya hazırlanan Galataport İstanbul, buluşma kapsamında Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Diclenur Uluğ’u konuk edecek. 40 yıldır psikiyatri alanında hizmet veren Uluğ, iki seanstan oluşacak etkinlikte önemli soru ve sorunlara değinecek.

Ücretsiz katılım sağlanacak söyleşinin ilk seansında, ekran bağımlılığı sebebiyle yaşanan dikkat dağınıklığı ve duyguları kontrol ederek nasıl daha iyi hissedilebileceği, “Ekranlar Çağında Beş Harfliler (Namıdiğer Ergenler)” konu başlığı çerçevesinde konuşulacak. İkinci seansta ise tüm dünyada görülen kaygı bozukluğu, kaygıyla başa çıkmanın yolları ve endişenin unutturduğu sevinç, neşe gibi duygu durumları “Kaygı ve Neşeyi Bir Arada Yaşayabilir Miyiz?” sorusuyla irdelenecek.

100’er kişilik kontenjanı bulunan söyleşilere, Galataport İstanbul mobil uygulamasından kayıt yapılabiliyor.