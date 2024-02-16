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İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, “Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisi ile 19 Şubat Pazartesi günü İzmitlilere unutulmaz bir gece daha yaşatacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, “Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e’” tiyatral dans gösterisi ile yeniden sahneye çıkıyor. Daha önce izleyenleri şehrin tarihi ile büyüleyen gösteri 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

İTALYA VE ROMANYA’DAN MİSAFİRLER KATILACAK

IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma ve İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Senatörü Benito Vittorio Umberto Vitoli de bu unutulmaz gecenin konuğu olacaklar. Nikomedia’dan İzmit’e uzanan tarihi, görsel şölenin bir parçası haline getirecek muhteşem gösteriye tüm İzmit halkı davetli.