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Vatandaşlardan, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşten korunmaları konusunda uyarıldı.

Valilik, hava sıcaklıklarının 5 Temmuz itibariyle hissedilir derecede yükselmesi beklendiğini belirterek, yaşanması muhtemel sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı vatandaşları uyarıldı.

Ankara Valiliği, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını duyururken, vatandaşları da sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu. ANKARA (İGFA) - Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerine dayanan Ankara Valiliği, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede yükseleceğini bildirdi.

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