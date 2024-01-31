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İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Organize suç örgütünün, iş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Düzenlenen "Kafes-33" operasyonunda örgütün elebaşı Ahmet Söylemez ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.