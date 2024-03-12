İçişleri Bakanlığı'nın 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 suç örgütünün çökertilmesi ardından Mahzen-10 adı verilen operasyonda da İstanbul'da ele başı Murat Özünlü'nün olduğu uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-10” operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

"Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğine dikkati çekilerek operasyonun detayları paylaşıldı.

Operasyonlarda; 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, Çok miktarda uyuşturucu hap ile Muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu.