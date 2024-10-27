İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kuvayı Milliye ruhunu yansıtacak bir etkinlikle doruğa çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye ait Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin ev sahipliğini yapacağı Atatürk ve Kuvayı Milliye: Bir Ulusun Dirilişi sergisi, 29 Ekim’den itibaren ziyarete açılıyor.

Cumhuriyetin 101. yaşı, ev sahipliğini Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin yaptığı özel bir sergiyle kutlanacak. Mehmet Akkaya imzalı Atatürk ve Kuvayı Milliye: Bir Ulusun Dirilişi Sergisi, 29 Ekim’den itibaren ziyarete açılmaya hazırlanıyor.

Kuvayı Milliye ruhunu yaşatan ve Atatürk portrelerinden oluşan yağlı boya eserlerin yer alacağı sergide, tarihi direnişi yansıtan eserler yer alacak.

1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ateşini yaktı. Osmanlı İmparatorluğu’nun işgali ve Sevr Antlaşması’na karşı bir direniş hareketi olarak doğan Kuvayı Milliye, halkın özverisi ve askeri birikimiyle milli iradenin simgesi haline geldi. Bu direniş, ülkenin dört bir yanında işgal güçlerine karşı verilen mücadeleyi örgütleyerek asırlık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını attı. Bir ulusun cumhuriyete uzan kahramanlık hikayesine tanıklık etmek isteyenler, Atatürk ve Kuvayı Milliye: Bir Ulusun Dirilişi Sergisi’ni 30 Kasım’a kadar ziyaret edebilir.

CUMHURİYETİMİZİN 101. YILINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak şehrin çok farklı noktalarında birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor olacak.

Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.

Miniatürk Beşiktaş Çocuk Korosu Mini Konseri (27 Ekim Pazar, saat 14.00)

Ay Yıldız Temalı Kum Boyama Atölyesi (27 Ekim Pazar, saat 14.30)

Şerefiye Sarnıcı Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (28 Ekim Pazartesi, saat 20.00)

Yerebatan Sarnıcı Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar, Koro İstanbul (28 Ekim Pazartesi, saat 20.00)

Müze Gazhane Atölyeler, film gösterimleri (27-29 Ekim Pazartesi)