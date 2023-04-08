Türkiye gündemini takip ederken çoğu zaman Nazan Öncel’in “Gidelim buralardan, dayanamıyorum” şarkısını mırıldanırken buluyorum kendimi.

Bir zamanların müthiş şarkılarından biri bu muhakkak…

Öte yandan gitmek, hiçbir zaman çözüm değil. Çünkü insan yüreğindekini bırakmaz giderken, nereye giderse içindekileri de götürür beraberinde.

Umalım da ülkemiz gelecek günlerde huzur bulur, huzur verir, ülkesini bırakıp gidenleri gittikleri yerden döndürür.

Ama yine de bazen uzaklara gitmek iyidir.

Yaralarımızı tamamen iyileştirmese de acılarımızı nispeten azaltabilir.

Biraz kafayı dağıtmak için, sahip olduklarımızın kıymetini anlamak için, eleştirirken adil olmak için, elbette özlemek için iyidir uzaktan bakmak.

Eğer giderken yıkıp dökmüyorsanız, biraz uzaklaşmanın faydası var bünyeye.

Başka ülke insanları için durum farklı olabilir belki. Ancak gündemi her gün ağzına kadar dolu olan ülkemizde hepimizin birkaç ayda bir ülkeden çıkmasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

Son yıllarda dikkat çekici bir şekilde psikologların kapısını aşındırdığımıza bakılırsa onlara da nefes aldırmış olacağımız kesin.

Hani evde bunalırsın da hava almak için dışarı çıkarsın ya böyle bir şeyden bahsediyorum.

Öyle bir hafta falan değil, özleyecek kadar.

Bir ay mesela. Gitmek uzaklara, bırakmak her şeyi geride.

Nasıl güzel oluyor biliyor musunuz? Dünya varmış diyorsunuz!

Ben üç hafta öncesine kadar Tayland sokaklarında dolaşıyordum.

Her şeyi bizden farklı bir ülke Tayland.

Anlatacak, söyleyecek, kıyaslayacak o kadar çok şey var ki! Pek çoğunu bir sonraki yazımda anlatmayı planlıyorum.

Şimdi size de bırakın her şeyi ardınızda, bırakın gidin uzaklara demiyorum elbette.

Belki de demeliyim, bilmiyorum. Ancak şu var ki bırakıp gitseniz ne olur? Ne kaybedersiniz? Diyorum ya giderken yıkıp dökmüyorsanız, biraz uzaklaşmanın faydası var.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem hepimizi derinden etkiledi.

Bugün depremzedelerin acılarını içimizde hissediyoruz.

Pek çok hikaye duyduk bu iki ay içinde.

Depremden önce hali vakti yerinde insanlar, bugün çadırlarda yaşıyor.

Dile kolay; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyon 650 bin kişinin çadırlarda kaldığını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bu ailelerin pek çoğu en azından evleri ya da arabaları olan insanlardı.

Peki ne oldu? Yaşadıkları, biriktirdikleri, sahip oldukları, yılları, her şeyleri çöpe gitti.

Şimdi şu halde ben aklınıza ‘Canınız uzaklara mı gitmek istiyor? O halde gidin, ne duruyorsunuz!’ diye düşürecek olsam bunun neresi kötü?

Karar sizin. Ancak şu var ki her şey mümkün, eğer gerçekten isterseniz. Çünkü hayat bir gün. O da bugün.

Herkese mükemmel bir hafta sonu diliyorum.

Not: Tayland seyahatime dair tüm notlarımı bir sonraki yazımda paylaşacağım. 30 güne kadar vize istemeyen, Türk lirasının hâlâ değerli olduğu, insanı da havası da sıcak bir ülke burası.

Takipte kalın.



