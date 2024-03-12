Kredi kartı kullanımına kısıtlama getirilip getirilmeyeceği tartışmaları gündemdeki yerini korurken kredi kartı borçlanmalarının son durumu istatistiki verilerde yerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 153 arttı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmada, bireysel kredi kartı borçlanmalarının, 23 Şubat’ta açıklanan verilere göre 1 trilyon 274 milyar TL seviyesine yükseldiği görüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 503 milyar TL idi.

Vatandaşlar yeni yılın ilk iki ayında da kredi kartı kullanımına devam etti. Ancak artan faiz oranlarına paralel olarak kredi kartı kullanımında taksitli alışverişlerin tutarındaki artış, taksitsiz kredi kartı kullanımının altında kaldı. Ancak dip toplamda hem taksitli hem de taksitsiz kredi kartı kullanımları arttı. Bu artış şubat ayı verilerine de yansıdı. BDDK verilerine göre, bu yılın sekizinci haftasında bireysel kredi kartı borçlanmaları 1 trilyon 274 milyar TL oldu. Bunun 562 milyar TL’sini taksitli, 712 milyar TL’sini taksitsiz borçlanmalar oluşturdu. 2023’te toplam borçlanma 503 milyar TL iken, bunun 258 milyar TL’sini taksitli borçlanmalar, 245 milyar TL’sini taksitsiz borçlanmalar oluşturmuştu. Yani taksitli kredi kartı kullanımları yüzde 117 artarken taksitsiz kredi kartı borçlanmaları yüzde 190 arttı.

KURUMSAL KREDİ KARTI BORÇLANMALARI ARTTI

Sadece bireysel kredi kartı kullanımında artış yaşanmadı. Kurumsal kredi kartı borçlanmalarında da bu yıl artış yaşandığı görüldü. 2023’te 241 milyar TL olan kurumsal kredi kartı borçlanmaları, bu yıl 439 milyar TL’ye yükseldi. Bunun 185 milyar TL’sini taksitli borçlanmalar, 254 milyar TL’sini taksitsiz borçlanmalar oluşturdu.

Veriler geçen yıla göre, yüzde 82 oranında bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2023’te 241 milyar TL olan toplam borçlanmanın ise 136 milyar TL’sini taksitli borçlanmalar, 105 milyar TL’sini taksitsiz borçlanmalar oluşturmuştu.

Tasarruf uzmanı Çağada Kırım, son dönemlerde kamuoyunda kredi kartında birçok ürün grubunda taksitlerin kaldırılacağı ya da azaltılacağı, asgari ödeme tutarının yüzde olarak artırılacağı ve kredi kartı limitlerinin düşürüleceği gibi konular yer aldığına dikkati çekti. Tüketiciler nezdinde etkili olduğu ve taksitli harcamaların taksitsizlerin yanında çok daha düşük kalması, tüketicilerin dedikodulara itibar etmediğini bilhassa ekonomi yönetimine güven duyduğunu gösterdiğini belirten Kırım, "Ancak diğer taraftan kredi kartlı harcamalarının bu denli artması vatandaşların harcamalarını en azından kredi kartı ekstre süreleri kadar öteleme ihtiyacı hissettiği anlamında yorumlanabilir" dedi.