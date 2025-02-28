Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan iki zanlı, iki farklı ülkede yapılan İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 'Daltonlar' organize suç örgütünün üst yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı'nın ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Türk polisinden kaçamazsınız" diyerek operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceklerinin sözünü verdi.

“TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAZSINIZ”❗???? Kırmızı Bültenle aradığımız daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan????Kırmızı Bültenle aradığımız Zehir Taciri Atakan Avcı’yı Bulgaristan’dan ülkemize geri getirdik.Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/E2IpviD0Ti— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2025

Türkiye adli makamlarınca Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'nin; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede KIRMIZI BÜLTEN ile “Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede arandığı; Atakan Avcı'nın ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede arandığı bildirildi.

Yürütülen ortak çalışmalarla Polonya ve Bulgaristan’da Türkiye'ye iadeleri amacıyla tutuklanan zanlılardan Sinan Memi Polonya’dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan’dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlarına teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.