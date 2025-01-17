Her yıl yarıyıl ve dönem sonlarında karne telaşı yaşan eğitim dünyası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli kapsamında bu yıl ilk kez ilkokul birinci sınıflarda ‘gelişim raporu’ heyecanı yaşadı. Mudanya'da Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri ise gelişim raporlarını özel konseptle aldı.BURSA (İGFA) – Türkiye genelinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri bu yıl ilk kez karne yerine ‘gelişim raporu’ aldı.

Kademeli olarak hayata geçirilen ve 4 yıl sonra ilkokullarda karne dönemini sona erdirecek ilk uygulama bugün yapıldı. Bursa’nın Mudanya ilçesinde de bu yıl eğitim öğretime açılan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu’nda üç şubenin olduğu birinci sınıf öğrencileri de gelişim raporlarına kavuştu.

Öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporlarında, öğrencilerin tamamladığı döneme kadar tüm temalar ile becerilerin bireysel değerlendirmeleri kapsadı. Öğretmenler rakamlarla not vermek yerine öğrenci üzerindeki gözlemlerini ifade ederken, öğrencinin yeterli olduğu ya da gelişim göstermesi gereken alanlara da vurgu yapıldı.

Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu 1-B sınıfı öğretmenlerinden Semra Ekiz, okuma yazmayı öğrenen öğrencileri için gelişim raporunu özel bir konseptle sunarken, lokum ve hikaye kitabı da hediye etti.

"Aldık karneyi hak ettik tatili", "Karne var dediler geldik", "Bekle bizi tatil", "Film bitmedi sezon finali yaptık" tabelalarıyla öğretmenlerinden gelişim raporlarını alan öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte 3 Şubat’a kadar tatile çıktı. İkinci dönemin ara tatili 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında olacağı 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da tamamlanacak.