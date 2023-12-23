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Birleşik Emekliler Sendikası (BES) tarafından yapılan açıklama emeklilerin yaşadığı zorluklardan bahsedilerek, emekliye yaşam hakkı ve emekliye bütçe istendi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin 2001 yılı öncesinde orta direk dedikleri kategoride yer aldığını hatırlatırken şu ifadelere yer verdi: "Özellikle 2001 sonrası her geçen yıl bir önceki yılı aratan aldığımız maaş ile bir emeklinin geçinmesini bir kenara bırakın günümüzde emekli maaşını kuşa verseniz aybaşını getiremez.

Ülkede gıdadan, kiraya, zorunlu tüketim ürünlerinden, faturalar, sağlık hizmetlerinden, ilaca gelen artışlar karşısında 16.2 Milyon emeklinin sihirbaz olsa geçinme şansı kalmadı. Biz 16.2 milyon emekliler, iktidardan sadaka değil yaşam ücreti istiyoruz . En kötü ev kirasınının emekli maaşının iki katı olduğu ülkemizde emeklinin 7.500 TL maaş ile yaşamını idame ettirmesini beklemek en hafif tabirle emeklinin aklı ile alay etmektir.

Milletin seçtiği vekillerinin maaşlarının emekli maaşının 10 katı olduğu bir ülkede, kimse biz emeklilere ekonomik kriz gibi bahanelerle sığınarak gelmesin.

Bu ülkede köprüleri, hastaneleri, havaalanlarını yapan müteahhitlere nasıl ki araç, hasta ve yolcu garantisi döviz kuru üzerinden veriliyorsa biz emeklilerde yaşam ücreti garantisi istiyoruz. Seçtiklerimizin servetlerine, servet kattıkları bir süreçte emeklilere bütçe ve ekonomik kriz gibi bahaneler sunulmasını kabul etmiyoruz. Ocak ayında Emekli maaşlarına yapılacak artışın en düşük Emekli kök maaşının taban ücret olarak 18.500 TL’ ye yükseltilmesini. Bu artıştan faydalanamayan Emeklilere ise %50 kök maaşlarına artış yapılmasını talep ediyoruz. İki bayramda verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücret oranına yükseltilmesini sağlıkta emeklilerden katkı payının kaldırılmasını talep ediyoruz. Biz emekliler sadaka değil yıllarca verdiğimiz emeğimizin ve ödediğimiz verginin karşılığını istiyoruz. 16.2 milyon emekliyi yok sayamazsınız biz emekliler bu ülkenin çimentosu, harcı ve hafızasıyız yaşıyoruz, varız var olmaya devam edeceğiz."