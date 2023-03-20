Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek depremden etkilenen illere görevlendirme ile gönderilen sağlık çalışanlarının sağlık, güvenlik, barınma, gıda, hijyen tedbirlerinin alınmasını istedi.ANKARA (İGFA) - Sendika adına açıklama yapan ve taleplerini ileten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Sağlık Bakanlığı’nın “Saldım çayıra, Mevlam kayıra” tavrından vazgeçip işveren sıfatına uygun şekilde çalışan haklarını gözeten kanuni sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz” dedi

“Sağlık Bakanlığı, çalışan haklarını gözeten kanuni sorumluluklarını yerine getirmelidir” diyen Dr. Mengücük, deprem bölgelerinden görevlendirilen, depremden etkilenen sağlık çalışanları için bakanlığa seslenerek taleplerini iletti. Mengücük, açıklamasında, deprem bölgelerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini, barınma, gıda, hijyen koşullarının sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının planlama yapmadan göreve çağrılmaması gerektiğine vurgu yapan Dr. Derya Mengücük, "Depremin ilk gün ve haftalarında yaşanan düzensizlik, aksaklıkların hızlı ve acil yardımın gerekliliği sebebiyle olduğunu varsayabiliyoruz. Ancak depremin üzerinden 40 günü aşkın süre geçmesine rağmen, oraya gidecek çalışanın nerede çalışacağı, ne kadar kalacağı, hangi ilde görevli olacağını bilmeden gönderilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda hala gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmaması, rastgele ve plansız tavrı anlaşılır ve kabul edilebilir değil" dedi.