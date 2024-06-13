Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul ve BİSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, ULUTEK Teknopark’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BİSİAD Başkanı İdris Doğrul ile beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri, ULUTEK Teknopark’ı ziyaret ederek, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve ULUTEK yönetimiyle görüştü.

Bilişim ve yazılım sektörün mevcut durumunun ile ULUTEK’in çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette konuşan BİSİAD Başkanı Doğrul, ULUTEK’in Bursa için önemine değindi. Doğrul, ULUTEK’in Bursa’nın yazılım alanında marka olması noktasında önemli bir yerde olduğuna işaret etti.

BİSİAD BAŞKANI İDRİS DOĞRUL: BURAYI CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMELİYİZ. Bursa’nın yazılım sektöründe sahip olduğu potansiyelin altını çizen Doğrul, "Yazılım sektörü hızla büyüdüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bursa’nın bu büyümede büyük bir payı olmalı. Yazılımdaki yerimiz Türkiye’nin yüzde 15’ini aşabilecek güce sahipken TOBB Yazılım Meclisi’ne göre yüzde 10’un altında. ULUTEK, bünyesinde bulundurduğu yazılım firmaları ve potansiyeliyle bu konuda stratejik bir konuma sahip. Bizler de yazılım firmalarının ULUTEK’te yer almasını daha cazip hale getirmeliyiz. Bu amaçla, teşvikler ve hibelerle güçlü yazılım firmalarının ortaya çıkmasını desteklemek istiyoruz. ULUTEK’te bulunan yazılım vadisi de bu noktada önemli rol oynuyor. Teknoparkın da marka değerini artırarak, Bursa’yı yazılım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir merkez yapma konusunda BİSİAD olarak bu sürece katkı sağlamaya hazırız."

PROF. DR. KARAGÖZ: “YAZILIM EKOSİSTEMİNİ GENİŞLETMEK VE GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ” ULUTEK’in ekosistemi genişletme ve kolektif üretkenliği artırma hedefleri üzerinde durulan toplantıda ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Bursa’yı yazılım denince akla gelen şehir haline getirmek istiyoruz. Teknoparkta bulunan yazılım firmalarımızla büyük bir ekosistem oluşturduk. Daha nitelikli şekilde bu ekosistemi genişletmek ve güçlendirmek istiyoruz. Yazılım vadisi projesi de Bursa’nın ulusal ve uluslararası alanda da tanınan bir teknoloji merkezi olmasını sağlama açısından çok önemli. Bu bağlamda destek ve görüşleri için Sayın İdris Doğrul ve BİSİAD Yönetimine teşekkür ederiz" dedi.