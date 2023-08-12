Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan ve toplamda dört gün sürecek etaplı dağ bisiklet yarışı “Anatolia MTB Stage Races” için geri sayım başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan ve toplamda dört gün sürecek etaplı dağ bisiklet yarışı “Anatolia MTB Stage Races” için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel bisikletçilere ev sahipliği yapacak olan yarış, dünya medeniyetinin ilk örneklerine kadar uzanan tarihi ve kültürüyle “Medeniyetin beşiği” Anadolu’nun üç kentinde gerçekleşecek.

Parkurları, coğrafyası, iklimi ve çok daha fazlasıyla tarih kokan Anadolu’da pedallar 89,2 km boyunca medeniyetin izinde çevrilecek. 4 gün 4 etaptan oluşan ve dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel bisikletçiler birbirlerinin yanı sıra zorlu parkurlarla da mücadele edecek.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı Kayseri, Nevşehir, Kırşehir illerinde görsel en güzel mekânlarda sportif tanıtım amaçlı 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI EMİN MÜFTÜOĞLU

“Anadolu’da MTB STAG RACE Dağ bisikleti Yarışı Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından resmi olarak teçhil edilmiş bir yarıştır. Dünya’ nın dört bir yanından gelecek vadeden amatör ve profesyonel dağ bisikletçilerinin katılacağı yarış Türkiye’de etaplı olarak ilk kez düzenleniyor. Kayseri İncesu ‘ da başlayacak olan yarış Nevşehir etabından sonra Kırşehir’de sona erecek.