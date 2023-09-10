Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun bisiklet ve yaya yollarının artırılması ve konforlu bir şekilde Giresunluların hizmetine sunulması yönündeki talimatları doğrultusunda sağlıklı ve çevreci bir ulaşım için çalışmalar yürütülüyor.GİRESUN (İGFA) - Sadece vatandaşların konforlu bir yaşam sürmelerini değil aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan şehir sahilindeki bisiklet ve yürüyüş yolunun büyük bir bölümü tamamlandı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin bir ucundan diğer ucuna uzanan 9 kilometrelik sahil bandına uygulanan projenin Hüseyin Restoran- Müze ve Plajlar Bölgesi (Opet)- İl Özel İdare arasındaki bölümlerde çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çevre dostu, sağlıklı bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını Giresun’da yaygınlaştırmayı ve farkındalık oluşturma amacıyla şehrin doğu yakasından başlatılan projede betonarme çalışması ise Çıtlakkale Mahallesi civarına kadar geldi. Kısa bir mesafenin ardından betonarme çalışması sonlanacak ve ardından renklendirme işlemine geçilecek proje tamamlanacak.

Proje kapsamında bisiklet yolu mavi renk, yürüyüş yolu ise yeşil renk olarak tasarlandı. Bisiklet yolu gidiş-dönüş olarak iki parkurdan oluşurken, yürüyüş yolu tek bir parkur olarak inşa ediliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak: “Vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde bisiklet kullanabilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Deniz ile iç içe Giresun’un eşsiz manzarasını izleyerek rahatça bisikletlerini kullanıp, yürüyüşlerini yapabilecekler. Şehrimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek bu tip sosyal donatı alanlarını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.