İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bisikletli zabıta ekipleri; çevre kirliliğinden, yayalaştırılan bölgelerin güvenliğine kadar birçok alanda düzenin sağlanması için çalışıyor. Kullandıkları çevre dostu bisikletlerle, kıyı bandı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi yayalaştırılmış bölgelerde görev yapan ekipler, kurallara uymayanlara göz açtırmıyor. Daha temiz ve düzenli bir kent için saatlerce pedal çeviren zabıta, kural ihlallerine karşı bu yıl içerisinde 6 bin cezai işlem uyguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı insan sağlığı ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bisikletli ekipleriyle devriye görevi yapıyor. Bisikletli ekipler; çevre kirliliğinden, yayalaştırılan alanların güvenliği ve kaldırım işgallerine kadar birçok konuda düzenin sağlanması için her gün yaklaşık 30 kilometre yol kat ediyor. Kıyı şeridi boyunca turlayan, yayalaştırılan alanlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapan ekipler, yasalara ve mevzuata aykırı davrananlara karşı mücadele ediyor.

ÖNCE UYARI YAPILIYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bisikletli Ekipler Amiri Ali Ertürk; Üçkuyular, Bostanlı sahil bandı, yürüyüş ile bisiklet yolları aksında denetimler yaptıklarını söyledi. Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kültür Park gibi yayalaştırılan alanlarda da yoğun mesai harcadıklarını belirten Ali Ertürk, “Sahil bandında ‘motosiklet giremez’ yazılı uyarı tabelaları var. Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi, belirli saatlerde yayalaştırılmış alan statüsünde. Oralarda da levhalar bulunuyor. Bu noktalara belirlenen saatler dışında giren motorlu taşıt kullanıcılarına işlem yapıyoruz. İlk etapta uyarıyoruz. Uyarılara rağmen girenlere, cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

EN FAZLA CEZA YAYALAŞTIRILMIŞ ALAN İHLALLERİNE

Yasaklı saatlerde belirlenen bölgeleri kullananların, yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden Ertürk, “Olası bir kazanın yaşanmaması için denetimlerimizi sürdürüyoruz. İşlemleri, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği çerçevesinde yürütüyoruz. Bisikletli Ekipler Amirliği olarak 2024 yılı içerisinde, Kabahatler Kanunu kapsamında 6 bin cezai işlem uyguladık. Bunun parasal karşılığı 10 milyon TL’nin üzerinde. En fazla cezai işlem, yayalaştırılan alanlara giren motorlu taşıtlara uygulandı. Çekirdek kabuğu, midye kabuğu, ticari araçlarından kül boşaltanlara genel olarak ceza yazıyoruz. Yine ticari araçlarda sigara içen sürücüler ile toplu taşıma aracında tütün mamulü tüketenlere de ceza uygulanıyor” dedi.

BİSİKLETLE GÜNDE 30 KİLOMETRE YOL

Zabıta Memuru Sibel İrem Balcı da bisiklet ile günlük yaklaşık 30 kilometre civarında yol kat ettiklerine dikkat çekerek, “Çekirdek kabukları, çöpler, sigara izmaritlerinin sokağa atılması bizim için büyük bir sorun. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. Her yerde çöp konteynerleri var. Herkesin bu konuda hassas olmasını rica ediyoruz. Amacımız çok daha temiz bir şehirde yaşamak” dedi.

CEZALAR YENİ YILDA ARTACAK

Kabahatler Kanunu’na göre işgallere 977 TL, motosiklet ile yayalaştırılan alanlara girenlere 2 bin 52 TL cezai işlem uygulanıyor. Çevreyi kirletmenin cezası ise 313 TL. Bu rakamlar, 2025 yılından itibaren yeni düzenleme kapsamında artacak.