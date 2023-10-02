Duracell Türkiye Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yeni bir sosyal sorumluluk projesine başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Duracell Türkiye CEO’su Kerem Sinanoğlu, hem şirket olarak sürdürülebilirlik stratejilerini anlattı hem de yeni sosyal sorumluluk projesine yönelik bilgi verdi.

Türkiye’de pil geri dönüşüm oranı yüzde 5’lerde olduğunu ifade eden Sinanoğlu, başlattıkları yeni proje ile Migros’a getirilip geri dönüşüm kutularına atılan biten piller karşılığında dezavantajlı okullardaki öğrencilere bilim seti hediye edeceklerini açıkladı.

Bir yıl sürecek proje kapsamında 4 ton pil toplayarak 4 bin çocuğa ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl Duracell Optimum pil çıkardıklarını aktaran Sinanoğlu, “Bu pilin iki özelliği var. Birincisi çinko karbon pillere göre 30 kata kadar daha uzun ömürlü. İkinci özelliği ise akıllı pil diyoruz cihazın daha uzun ömre ihtiyacı varsa ona göre çalışıyor. Performansa yönelik cihazlarda da daha iyi performans sağlıyor. Bazı fenerler daha güçlü yanıyor diş fırçaları daha güçlü çalışıyor. Oyuncak arabaların da daha hızlı gitmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

2 YIL İÇERİSİNDE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Sinanoğlu, “Sürdürülebilirlik stratejimizin ikinci kısmı eğit. Tamamen gönüllü çalışanlarımızla ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine sürdürülebilirlik seminerleri veriyoruz. Seminerlerde pilin ne olduğunu, geri dönüşümünün önemini, nasıl geri dönüştürüldüğünü ve kendilerinin neler yapabileceğini anlatıyoruz. 2 yıl içerisinde 15 bin öğrenciye ulaştık. Önümüzdeki yıllarda bunu katlayarak daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz” dedi.