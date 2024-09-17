Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bitki çeşitlerinin kayıt altına alınmasına yönelik hazırladığı yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları bir yıl içinde ilgili şartları sağlayarak yönetmeliğe uyması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Bitki Çeşitlerinin Kayıt Alınması Yönetmeliği ile tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin kayıt altına alınması, kayıt listelerinin oluşturulması, kütükte kalış süresi ve silinmesi, bitki genetik kaynaklarının kaydedilmesi, özel sektör tarımsal araştırma kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimine ilişkin esasları belirlendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte kayıt süresi olarak bitki çeşitleri, meyve ve asma türleri hariç 10 yıl olarak belirlendi.

Kayıt süresinin yenilenmesinde, kayıt süresinin sona ereceği son 2 yıl içerisinde başvuru yapılmasının esas olduğu yönetmelikte, başvuru sahibinin dilekçe ve kayıt süresi uzatma ücret dekontu ile başvuru yapması halinde kayıt süresinin bitiş tarihi esas alınmak suretiyle 10'ar yıllık sürelerle uzatılması hedeflendi.

Yönetmeliğin yayımı öncesinde yapılan başvurulara ilişkin işlemlere ilişkin izni alan çeşitlerin izin süresi, tescil denemeleri tamamlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşları'ndan ise bir yıl içinde ilgili şartları sağlaması istendi.

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