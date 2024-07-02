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Bölgeye gelen ekipler tarafından teslim alınan atmaca yavrusu, müdürlükte tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından atmaca yavrusunun doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

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Nevşehir'de dev ekran Milliler için kurulacak

Bingöl'ün Genç ilçesinde bitkin halde bulunan bir atmaca yavrusu, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - Doğada güçsüz haldeki yavru atmacayı gören vatandaş, durumu hemen Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

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