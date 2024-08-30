TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yem bitkileri desteklerindeki artışların hayvancılığın gelişimine olumlu yansıyacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “ 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler İle Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ” ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunarak kararı küçükbaş hayvancılık sektörü açısından değerlendirdi.

Genel Başkan Çelik, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı olmak üzere kararnamenin çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kararın ülke tarımı ve çiftçiler için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Çelik, tarımsal desteklerin üretim yılı öncesinde karar altına alınarak yayımlanmasının önemine dikkat çekerek “ Geçmiş yıllarda tarımsal desteklemelere ilişkin kararnamelerin üretim devam ederken yayımlanması üreticiler açısından bir anlam taşımıyordu. Bu konuyu defalarca dile getirmiş ve kararnamelerin üretim yılı öncesinde yayımlanması konusundaki taleplerimizi Bakanlığımıza iletmiştik. Dolayısıyla ilk defa olmak üzere bitkisel üretim desteklerinin 2025-2027 yıllarını kapsayan 3 yıllık ve üretim döneminden önce açıklanması tarım sektörümüz ve dolayısıyla çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için son derece doğru ve olumlu bir karar olmuştur. Bu kararla birlikte çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını bilerek üretime karar verecek böylece de planlı üretimin ilk adımları da atılmış olacaktır. Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya gerek hayvancılık gerekse bitkisel üretim desteklerinde süreci doğru bir şekilde yönetmesi ve uygulamaya geçirmesi nedeniyle şahsım ve sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

Bitkisel üretime yönelik desteklemeler içerisinde yer alan yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılık için çok önemli olan kaba yem üretimini artıracağına işaret eden Çelik “ Ülkemiz hayvancılığının en büyük sıkıntılarından biri bir türlü kapatamadığımız kaba yem açığıdır. Hayvancılıkta birim maliyetlerin yüzde 70’ine yakını kaba ve kesif yem maliyetleri olup kaba yem ihtiyacımız karşılanmadıkça hayvancılıktaki maliyet artışlarının önüne geçmek mümkün değildir. Bu nedenle kaba yem açığımızı göz önüne aldığımızda yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılığın gelişimine olumlu yönde ivme kazandıracağını söyleyebiliriz. Hayvancılığımızı özellikle de küçükbaş hayvancılığımızın kaba yem açığının kapatılmasını sağlayacak çok yıllık, tek yıllık yem bitkileri ile yapay çayır mera ve silajlık yeme verilen desteklerde yüzde 100 oranında artışlar yapılması, su kısıtı olan havzalarda kuruda ekilecek olan yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 oranında ödeme yapılması, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli illerinde yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 ödeme getirilmesi üreticilerimizi yem bitkileri üretimine teşvik edecek dolayısıyla da kaba yem üretimimiz artacaktır. Dolayısıyla yem bitkileri destekleri hayvancılığa verilen desteklerle birlikte bütün olarak sektörümüzün asli unsurları olan çiftçilerimize, üreticilerimize ve yetiştiricilerimize sonuç olarak da ülkemiz tarımına çok değerli katkılar sunacaktır. “ dedi.