Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bitlis’teki meydan projesiyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan dereyi ıslah etti. Dere çevresindeki çarpık yapılaşmaya son verilirken 9 tarihi köprü gün yüzüne çıkarıldı, bir millet bahçesi de kente kazandırıldı.BİTLİS (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi” kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarırken, çarpık kentleşmeye de son verdi.

1 milyar 229 milyon lira yatırım değeri olan projeyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan derenin çevresindeki 50 bin metrekarelik alan ıslah edildi. Dere yatağındaki Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde dönüşüm yapıldı. Riskli 98 binadaki 436 bağımsız bölüm yıkıldı. Dere boyunca yıllardır süregelen kaçak ve sağlıksız yapılar yıkıldı. Buradaki dükkanların yerine Hüsrevpaşa Mahallesi’nde TOKİ eliyle 263 işyeri inşa edildi.

Restorasyon çalışmalarıyla 9 tarihi köprü ile kemerler ortaya çıkarıldı. Paşa Hamamı, Ulu Cami, Behiye Mescidi, Memi Dede Türbesi, Hazo Hanı gibi yapılar ihya edildi. Proje kapsamında 73 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 1. etabı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentin yeni görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “İstedik ki Bitlis’in çocukları, tarihle büyüsün, mimariyle yaşasın, kültürümüzü tanısın. Bunun için tarihçiler, mimarlar, mühendislerle çalıştık. Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Kent Meydanı Projemizle Selçuklu şehrimize yeni silueti çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

BİTLİS, ÇARPIK KENTLEŞMEDEN KURTULDU

Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ise 2019’da kamulaştırma çalışmalarıyla başlayan proje sayesinde şehirde çarpık kentleşmenin izlerinin silindiğini söyledi.

Bitlisli Naif Özal, projeyle kent tarihinin gün yüzüne çıktığını, turizm açısından da kentin değer kazandığını ifade etti. Özal, “Meydanın eski halinde çarpık bir kentleşme vardı. Derenin altında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Şimdi, turistler de yavaş yavaş şehrimize geliyor. Bitlis, köklü tarihi olan bir şehir. Memleketimizin ileri gitmesi için bu projeye çok ihtiyacımız vardı. Bu proje Bitlis'e yakıştı” diye konuştu.

“KOKU GİTTİ, DERE TERTEMİZ OLDU”

“Proje, keşke 50 sene önce yapılsaydı” diyen vatandaşlardan Mahfuz Yılmaz, “Koku gitti, dere tertemiz oldu, etrafı açıldı. Esnafın durumu da gittikçe iyi olacak. Yabancı turist de gelir. Bakanlığımıza ve belediyemize çok teşekkür ederiz” dedi.