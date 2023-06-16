Bunlar da ilginizi çekebilir

A Millî Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında 19 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Galler ile oynayacak.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

A Millî Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.İSTANBUL (İGFA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'ya konuk olan A Milliler, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 61. dakikada Cengiz Ünder ile 90+5'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Ev sahibin golleri Emsis ve Tobers'ten geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.