A Milli Takım Letonya'nın ardından Galler'i de devirdi, EURO 2024 yolunu yarıladı. A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki dördüncü maçında Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i Samsun'da konuk etti. Ay-Yıldızlılar Galler ağlarına 4 gol atarken ikisi sayılmadı. Millli Takım, Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmasını başardı.

9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle, 68. dakikada ise Umut Nayir'in attığı gol elle oynama nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 64. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

Galler'de 41. dakikada Joseff Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle A Milli Takım D Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grupta Ermenistan 6 puanla ikinci, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü sırada. Sonuncu Letonya'nın ise puanı yok.

27 sene sonra Samsun'da milli maça çıkan Türkiye 9 puanla lider durumda bulunuyor.