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Dünya Kupası'nın ilk maçı ise 11 Haziran 2026'da oynanacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belli oldu.

Beşli gruplarda ilk maçlar Mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in Kasım ayında sona erecek.

Türkiye, Mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubundaki ikinci rakibi Gürcistan, son rakibi ise Bulgaristan oldu.

A Milli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye'nin ilk rakibi İspanya-Hollanda maçının kazananı olacak. Eleme maçları Eylül ayında başlayacak. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde E Grubunda yer alacak.

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