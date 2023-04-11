Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı başarılı performanslarıyla ard arda 2. kez Türkiye’nin en iyi 32 takımının arasına girmeyi başardı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, 7- 9 Nisan 2023 tarihlerinde Eskişehir’de oynanan Grup Birinciliği müsabakalarında ilk gün Kütahya Linyit Spor Kulübü’nü 25-10, 25-12 ve 25-6’lık setlerle 3-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Aynı günün akşam seansında Ankara 2.’si İlbank Kulübü’ne 10-25, 15-25, 23-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu. İkinci gün ilk maçında Uşak Gençlik Spor Kulübü’nü 25-10, 25-15, 25-21’lik skorla 3-0’lık galibiyetle tamamlayan Midi Kızlar grup ikinciliği maçında Eskişehir Şampiyonu DSİ Bentspor ile karşılaştı.

Oyuna iyi başlayan Midi Kızlar ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. 2. Sette iyi oyununu sürdüren Midi Kızlar seti 25-23 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. 3. Sette ise DSİ Bentspor Midi Kızlara karşı üstünlük sağlayarak 25-17’lik skorla seti kazandı ve skoru 2-1’e getirdi.

4. Sette ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı oyuna tekrar ağırlığını koyarak seti 25-17 maçı da 3-1 kazanarak adını Türkiye’nin en iyi 32 takımı arasına yazdırdı.