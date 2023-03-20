İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü; deprem felaketi nedeniyle bir ay ara verdiği Bizimköy Doğa Yürüyüşü bu ay Çobanoğlu Köyü’nde devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğü, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak; doğaseverleri de doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem felaketi nedeniyle bir ay ara verdiği yürüyüşe kalabalık bir grupla Çobanoğlu Köyü’nden başladı.

Çobanoğlu Köyü’nde mancarlı pide ile güne başlayan doğaseverler; Paşasuyu Mesire Alanı ve Hacıoğlu Köyü’nden geçerek yürüyüşü Gölkay Park’ta tamamladı. Yağmura rağmen büyük bir keyifle yürüyen; sokak hayvanlarını besleyen doğaseverler bölge halkının ürettiği ürünleri satın alarak kendilerine ekonomik katkı sağladı.