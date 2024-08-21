Türk sporuna yaptığı yatırımlara devam eden Nesine, Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin şans oyunları sektöründeki öncü ve lider markası Nesine, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla beraber Nesine, 2024-2025 Süper Lig sezonunda da ‘Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol A Takımı Forma Sponsoru’ oldu.

BJK Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ve Nesine CEO’su Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Beşiktaş gibi çok büyük ve köklü bir kulüp ile iş birliklerini uzatmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Nesine CEO’su Halit Gülbakanoğlu, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Nesine’nin yenilenen iş birliği sebebiyle bugün bir araya geldik. Bu yolda beraber yürümekten dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Sizlerin de bildiği üzere Beşiktaş ile uzun yıllardır çeşitli dönemlerde gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmaları ile başarılı yol arkadaşlıklarına imza attık. Son iki sezonda da Beşiktaş Futbol A Takımı’nın forma şort ve forma kol sponsorları arasında yer aldık. Şimdi ise geçen sezon yer aldığımız forma sol kol sponsorluğumuzu tekrar uzattığımızı buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024-2025 sezonunda Beşiktaş Futbol A Takımı forma sponsorluğu kapsamında; Nesine, Beşiktaş Futbol A Takımı formasının sol kolunda yer almaya devam edecek. Bu değerli iş birliğimizin devam etmesinden duyduğumuz mutluluğu bir kez daha belirtmek istiyorum. Umarım uzun yıllar bu birliktelik devam eder. Sponsorluğumuz kapsamında taraftar deneyimini zenginleştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerle, taraftarlar için özel saha etkinlikleri, dijital aktiviteler ve etkileşim alanları oluşturuyoruz. Yeni anlaşmamızın iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.