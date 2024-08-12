WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Blue Panda yelkenlisi 18 Ağustos'a dek Muğla'da Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olacak.MUĞLA (İGFA) - Akdeniz'in doğal zenginliklerine dikkat çekmek için Nisan ayında Fransa'dan yola çıkan WWF Akdeniz Girişimi'nin (MMI) Blue Panda yelkenlisi, Yunanistan'ın ardından Muğla'nın Datça ilçesine geldi.

2019 yılından bu yana Akdeniz'in doğal zenginliklerine ve karşı karşıya bulunduğu tehditlere dikkat çekmek için Akdeniz'i dolaşan Blue Panda, Türkiye ziyaretinde Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülecek denizel çalışmalara destek verecek.

18 Ağustos'a kadar Türkiye'de olacak olan Blue Panda yelkenlisi, Ekim ayına dek İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u ziyaret edecek.

Blue Panda her yıl yaklaşık beş ay süren seyri boyunca karar vericiler, bilim insanları, deniz kıyı toplulukları, kamu, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör gibi paydaşları buluşturarak Akdeniz'e yönelik tehditlere dikkat çekiyor.

WWF-Türkiye, ülkemizi dördüncü kez ziyaret eden Blue Panda'nın Datça durağında özel bir seyir düzenleyerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklieği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler ile bir araya geldi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, Akdeniz'in karşı karşıya bulunduğu tehditlerin başında iklim krizi yer aldığına dikkati çekerek, "Sıcaklıkların küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı arttığı Akdeniz, dünyamızın en hızlı ısınan ve en tuzlu denizi haline geliyor. Artan sıcaklıklar halihazırda yoğun insan etkisine maruz kalan denizel kaynakları tükenme noktasına getirerek havza genelinde gözle görülür yıkıcı sonuçlar doğruyor. Ekosistemler çökerken bölge halkının geçim kaynakları da yok oluyor. Gidişatı tersine çevirmek, Akdeniz'i korumak için güçlü eylemlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kula, deniz ekosistemlerini korumak için kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, yerel halk, kurumlar gibi tüm paydaşları birlikte hareket etmeye çağırdı.