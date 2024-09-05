WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Blue Panda yelkenlisi, Akdeniz'in doğal zenginliklerine dikkat çekmek için Nisan ayında Fransa'dan çıktığı yolculukta Yunanistan'ın ardından Ağustos'ta Türkiye'deydi. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne olan ziyaretini ve denizel gözlemlerini tamamlayarak yerel yönetim temsilcilerine ön bilgilendirme yapan Blue Panda yelkenlisi, Ekim ayına dek İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'u ziyaret edecek.MUĞLA (İGFA) - WWF Akdeniz Girişimi'nin (MMI) Blue Panda yelkenlisi, her yıl yaklaşık beş ay süren seyri boyunca karar vericiler, bilim insanları, deniz kıyı toplulukları, kamu, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör gibi paydaşları buluşturarak Akdeniz'e yönelik tehditlere dikkat çekmeye devam ediyor.

Ülkemizi dördüncü kez ziyaret eden Blue Panda, Nisan ayında Fransa'dan başladığı 2024 yolculuğu kapsamında Yunanistan'ın ardından Türkiye sularındaydı. 2019 yılından bu yana Akdeniz'in doğal zenginliklerine ve karşı karşıya bulunduğu tehditlere dikkat çekmek için Akdeniz'i dolaşan Blue Panda, Ağustos ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülecek denizel çalışmalara destek verdi.

Datça-Bozburun ÖÇKB gözlemlerinin ön bilgileri yerel yönetimlerle paylaşıldı

Blue Panda, Türkiye ziyareti kapsamında yerel yönetimler ile bir araya geldi. Datça Belediyesi'nden İlke Çuracı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bülent Şatır, Datça Liman Başkanlığı'ndan Gökhan Çağlayan, Datça Turizm Bürosu'ndan Metin Adatepe ve Nuri Yazgan, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Bekir Erdoğan'ın katılımıyla Datça Limanı'nda Blue Panda'da gerçekleşen toplantıda deniz çayırları ve kayalık zeminde görsel balık sayımı ile ilgili yapılan gözlemlerin ön bilgilendirmesi yapıldı.

Deniz koruma alanlarının Akdeniz'in korunması açısından önemi, balıkçılığa kapalı sahaların yerel ekonomi ve kıyı topluluklarına sağladığı yararlar, sualtı gözlemleri sırasında görülen başlıca türler, deniz çayırlarının denizel biyoçeşitliliğin devamlılığı için katkıları üzerine bilgilendirme toplantısı yapan yelkenli ekibi, Akdeniz'de diğer deniz koruma alanlarında yapılan çalışmalardan örnekler vererek yerel yönetim temsilcilerinin sorularını da yanıtladı.

Yerel yönetimler denizleri korumada kilit rol oynuyor

WWF Fransa Deniz Koruma Alanları Proje Koordinatörü Denis Ody'den Datça Yarımadası sualtı gözlemleri ve Blue Panda'nın çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi alan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Blue Panda'yı Knidos'taki alan çalışması sırasında ziyaret ederek şu görüşleri



paylaştı: "Blue Panda'nın bu seneki rotasında Datça'nın da yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Denizlerimiz ve deniz çayırları için yapılan tüm çalışmalar bizim için çok kıymetli. Biz de kamu olarak çalışmaları desteklemek adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Doğamız için ancak kamu, sivil toplum ve halk birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz. Çalışmanın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz.”

İlgili bakanlıklardan alınan izinler kapsamında WWF-Fransa ve WWF-Türkiye ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen bu gözlemlerin sonuçları ve Akdeniz'in korunmasına yönelik tavsiyeler ise bir rapor haline getirilerek 2025'te yerel yönetimlerle paylaşılacak.

Denizleri korumak birlikte mümkün

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise deniz ekosisteminin korunmasının önemine dair şunları söyledi: “Denizlerimiz bugün kritik tehdit altında. Denizleri ve kıyı alanlarını kullanım şeklimiz yalnızca tür çeşitliliğini değil, aynı zamanda milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini de yok ediyor. Aşırı avcılık, kirlilik ve iklim değişikliği bu süreci kötüleştiriyor. Bugün Akdeniz'in yaklaşık yüzde 10'u Korunan Alan ilan edilmiş durumda; bu alanların da sadece yüzde 1,5'tan az bir bölümü yönetim planları ile etkin bir şekilde korunuyor. Akdeniz'in yüzde 30'u etkin bir şekilde korunursa, Akdeniz balık stokları güçlü bir şekilde iyileşebilir. Önemli balık stoklarını geri kazanmanın ve denizlerimiz için ciddi tehdit oluşturan tür ve habitat kayıplarını durdurmanın en etkili yolu Akdeniz'in önemli bölgelerini korumaktan geçiyor. Bu gerçek bilimsel kanıtlarıyla ortada. Söz konusu alanlar, balıkçılık sektörünü sürdürülebilir kılmak, yerel ekonomileri güçlendirmek ve küresel iklim krizinden etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz'in direncini artırmak açısından muazzam bir potansiyele sahip. Blue Panda, Akdeniz'in korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak için yolculuklarına devam edecek. Ancak korunan deniz alanlarımızı artırmak ve etkin yönetimlerini sağlamak yalnızca ilgili tüm tarafların güçlü işbirliğiyle mümkün. Deniz ekosistemlerini korumak için güçlü eylemlere ve birlikteliğe ihtiyacımız var.”

Akdeniz'in Doğal Zenginlikleri Sergisi'ne yoğun ilgi

Blue Panda'nın Türkiye ziyareti ile eş zamanlı olarak ödüllü sualtı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan'ın “Akdeniz'in Doğal Zenginlikleri Sergisi” de Datça İskele Meydan'da, ziyaretçilerle buluştu. Datça Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen ve Ceylan'ın Akdeniz'in endemik deniz çayırlarına ve ev sahipliği yaptıkları zengin biyoçeşitliliğe ait fotoğrafların yer aldığı sergi yoğun ilgi ile karşılandı.