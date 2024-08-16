Federasyon çatısı altında GEBZESEM’de gerçekleşen Boccia Türkiye Şampiyonası sonuçları belli oldu. Misafir sporcular GEBZESEM’i çok sevdiKOCAELİ (İGFA) - Boccia Türkiye Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığında Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde (GEBZESEM) gerçekleştirildi. Şampiyonaya 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcu katıldı. Heyecanlı anların yaşandığı müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Boccia Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Kocaeli’nin gururu olan Büyükşehir Kağıtspor’un Boccia sporcusu Havva Alyurt, yarışmada Türkiye birincisi olarak bir kez daha bize gurur yaşattı. Ayrıca ağır engelli olan sporcular Türkiye Boccia Şampiyonası’nın gerçekleştiği GEBZESEM için Avrupa standartlarında bir salon diyerek tam not verdi.

FİNAL TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Kocaeli’de ilk kez gerçekleşen Türkiye Boccia Şampiyonası final törenine Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı-Bayburt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ümit Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk, Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu As Başkanı Faik Kapsız, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin, şube müdürleri ve sporcu yakınları katıldı

TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKTİM EDİLDİ

Final konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Türkmen, ‘‘Bu yıl ilk defa federasyon çatısı altında Boccia Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Bize bu fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum’’ dedi. Ardından şampiyonanın hazırlıkları aşamasında desteklerini eksik etmeyen Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı köse ile Kağıtspor Boccia Antrenörü Yavuz Acar’a plaketlerini takdim etti.

SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen Boccia Türkiye Şampiyonasına 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelenin ve heyecanın yaşandığı şampiyonluk müsabakasında sporcular Kadınlar Bireysel Kategorisi (BC1, BC2, BC3, BC4, BC5), Erkekler Bireysel Kategorisi (BC1, BC2, BC3, BC4, BC5) Çiftler Mix: BC3, BC4 (Bir kadın ve bir erkek olmak üzere ikişer sporcudan oluşuyor), Ayrıca Karışık Takımlar: BC1, BC2 (Bir takım en az bir erkek, bir kadın ve bir BC1 sporcuya sahip olan üçer sporcudan oluşan) 3 grupta gerçekleştirildi.

BU MADALYALAR GELECEK UMUDU VERİYOR

Dünya Boccia Şampiyonasında çiftler kategorisinde Havva Alyurt ile birlikte şampiyon olan Öner Bozbıyık ise duygularını şu şekilde ifade etti; “Bu sene Brezilya’da düzenlenen Brasil Sao Paulo 2024 World Boccia Cup Dünya Şampiyonası’nda önce tek erkekler de, sonra çiftler de Havva Alyurt’la Dünya Şampiyonluğu elde ettik. Türkiye tarihinde bir ilki başarmak bizim için çok gurur vericiydi. Bugün burada Türkiye Boccia Şampiyonluğunda kazanmış olduğumuz bu madalya bizlere gelecek de daha çok umut veriyor ben ve Havva ve diğer sporcu arkadaşlarımız başaracağına eminiz bunu bir kez daha göstermiş olduk.”

AVRUPA STANDARTLARINDA BİR SALON

Bozbıyık, GEBZESEM hakkında da, ‘’Avrupa standartlarında bir salon, kendimi Avrupa’da Dünya Kupasına bir challengera çıkıyormuşum gibi hissettim. Buraya geldiğimizde GEBZESEM’in Avrupa standartlarında olduğunu görmek beni mutlu etti ve de çok şaşırttı. Hem katlar arası geçiş, engelli asansörleri, lavaboları, çağrı odaları, maça çıktığımız spor salonu engellilerin erişimine çok uygun ve çok kolay bu yüzden kendimizi maça çıkarken Avrupa’da Dünya Kupasına bir challengera çıkıyormuş hissiyatı veriyor” dedi.

BU KADAR GÜZEL BİR SALONDA OLMAKTAN MUTLUYUM

GEBZESEM’de gerçekleşen Boccia Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular tarafından spor salonu takdir gördü. Bu kapsamda sporcular GEBZESEM’in engellilerin erişimine uygun olmasından oldukça mutlu oldu. Sporcular salondan duydukları memnuniyetleri ifade etti. Samsun Atakum’dan katılan Emre Vural, “Daha önce milli takımla yurt dışına da çıktım, şu an burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir tesis ve çok güzel personelle karşılaştım. Yurtdışındaki organizasyon nasılsa bugün burada da onun bir benzeriyle karşılaştım. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

SENEYE DE BURADA OLMAK İSTERİM

Cansu Arapoğlu ise ‘’İzmir Gaziemir Gençlik Sporu Kulübü Boccia Sporcusuyum, 12 yıldır boccia sporuyla ilgileniyorum. Bugüne kadar yapılan organizasyonların en iyisiyle karşılaştım. Bundan sonraki Türkiye Şampiyonası da burada yapılırsa çok memnun olurum. Organizasyonun göstermiş olduğu anlayışı, personelin davranışından, salonun temizliğinden çok memnunum Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİSTESİ

BC1 Erkekler

1. Yavuz Öndem Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü

2. Yücel Çoşgun Çorlu Belediyesi Spor Kulübü

3. Caner Çağlayan Atakum Belediyespor Kulübü

BC1 Kadınlar

1. Ayşe Gençbay Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü

2. Sema Buket Demirtaş Atakum Belediyesspor Kulübü

3. İrem Çiçek Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü

BC2 Erkekler

1.Bilal Yazıcı Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

2. Hasam Çakır Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü

3. Efe Tüylü Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü

BC2 Kadınlar

1. Hacer Çiçek Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü

2. Derya Dökmeci Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

3. Hayriye Mehtap Özdemir Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

BC3 Erkekler

1. Öner Bozbıyık Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

2. Ersay Turp Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

3. Emre Vural Atakum Belediyespor Kulübü

BC3 Kadınlar

1. Havva Alyurt Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü

2. Aynur Cüre Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

3. Rabia Boyraz Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

BC4 Erkekler

1. Mehmet Gülseroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2. Mehmet Emir Ateş Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3. Yahya Gürbüzer Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

BC4 Kadınlar

1. Atike Gürbüz Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

2. Lüfiye Uğurlu Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3. Fatma Gürbüzer Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

BC5 Erkekler

1. Kenan Tüblek Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

2. Nuri Şirin Atakum Belediyespor Kulübü

3. Murat Uğurlu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü

BC5 Kadınlar

1. Sümeyye Postal Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

2. Sabiha Erdal Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü

3. Necmiye Dolu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü

BC3 ÇİFTLER

4. Öner Bozbıyık /Rabia Nur Boyraz Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

5. Ersoy Turp / Aynur Cüre Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

6. Emre Vural / Fulya Fural Atakum Belediyespor Kulübü

BC4 ÇİFTLER

1. Yahya Gürbüzer / Atike Gürbüzer Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

2. Mehmet E. Ateş / Fatma Gürbüzer Bağcılar Engelliler Spor Kulübü

3. Hasan Hüseyin Bademoğlu /Lütfiye Uğurlu Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

BC1-2 TAKIMLAR

1 Hacer Çiçek / Fatih Akkan / Hasan Çakır Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü

2 Abdulaziz Develi /Bünyamin Özel / Hayriye Mehtap Özdemir Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3 Arda Cemre Işıkalan/ Efe Tüylü/ Günnur Özkan Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü