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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından “Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri” takvimine göre mahallelerden haftanın bir günü atıklar toplanıyor. 2023 yılında 24 Kasım'a kadar toplam 35 bin 528 Ton atık toplandı.MUĞLA (İGFA) - Temizlik İşleri ekipleri tarafından Bodrum’da rutin temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülürken belediye tarafından belirlenen günlerde mahallelerde bahçe atığı, eski eşyalar, plastik-metal- kâğıt ve cam atıkları toplanmaya devam ediyor.

“Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri” takvimine göre pazartesi günleri Bodrum, Kumbahçe, Umurça, Eskiçeşme, Yokuşbaşı, İçmeler, Bardakçı, Akçaalan, Karabağ ve Gölköy mahallelerinde; salı günleri Gümbet, Cevat Şakir, Turgutreis, Bahçelievler, Türkbükü, Peksimet mahallelerinde; çarşamba günleri Torba, Cumhuriyet, Gürece, Akyarlar, Gündoğan, Farilya, Küçükbük, Bağla ve İslamhaneleri’nde; perşembe günleri Bitez, Peksimet, Dereköy, Yalıkavak, Geriş, Gümüşlük, Güvercinlik, Koyunbaba mahallelerinde; cuma günleri Müsgebi, Yaka, Kargı, Yahşi, Dirmil, Turgutreis merkezde ve cumartesi günleri ise Konacık, Gaz Deresi, Çırkan, Küdür, Tilkicik’te atıklar toplanıyor.

Atıkların 1 gece önce çıkarılması, atık yağların Atık Getirme Merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz. Atık Toplama ve Ayrıştırma Günlerine riayet edilmediği takdirde çevre temizliğine için çalışan personelimizin de emekleri boşa gidiyor. Çünkü takvime göre çıkarılmayan atıklar, maalesef toplama günü gelene kadar orada bekliyor. Bu küçük bir detay gibi gözükse de güzel kentimizin temiz ve bakımlı kalabilmesi için önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetini istiyoruz” dedi.

Basit tadilatlarda ve bahçe budamalarında sefer başına ücretlendirilen 5 metreküplük 3 adet Çift Kollu Kaldıraçlı (Hidrolikli) Konteyner Kamyon ile atıklarının toplanması için vatandaşlar ilgililerden randevu alabiliyor.