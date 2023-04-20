Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.MUĞLA (İGFA) - Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi farklı birimlerde personeliyle bayramlaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmalarda, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek küslüklerin son bulduğu, huzur ve sağlık içerisinde, mutlu bayramlar diledi.

Başkan Aras, Bodrum Belediyesi Müskebi Ek Hizmet Binası’nda İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Plan ve Proje müdürlükleri; Konacık Gazderesi Hizmet Binası’nda Kültür ve Sosyal İşler, Ruhsat ve Denetim, Zabıta, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Cenaze Hizmetleri ve Özel Kalem müdürlükleri; Bodrum Gıda Çarşısı’nda ise Bodrum Belediye AŞ yönetim ve ofis çalışanları ile bayramlaşırken kendisine CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı ve ilgili müdürlüklerden sorumlu başkan yardımcıları eşlik etti.

Başkan Aras, arife gününde ise merkez hizmet binasında ve diğer birimlerde görevli personel ile bayramlaştı.