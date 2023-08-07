Bodrum Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ek protokol düzenlendiMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay arasında gerçekleşen ek protokolle kadrolu işçi maaşlarına 5 bin Liralık, Personel AŞ çalışanlarına ise 3 bin 500 TL’lik iyileştirme yapıldı.

Başkanlık Makamında gerçekleşen Ek Protokol İmza Törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Personel AŞ Müdürü Derya Şahin Şen ile sendika ve iş yeri temsilcileri katıldı.

KADROLU İŞÇİLERE 5 BİN TL İYİLEŞTİRME

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aras, hükümetin hem asgari ücrete hem de memurlara enflasyon farkı olarak yaptığı zam sonucunda, kadrolu ve Personel AŞ çalışanlarına iyileştirme protokolünü imzalamak için toplandıklarını belirtirken, “Kadrolu işçilerimiz için günlük 110 Lira net yemek ücreti öngördük, aynı şekilde yevmiyede de 135 Lira bir artışla toplamda aylık 5 bin Liraya yakın bir iyileştirmeyi kadrolu işçilerimizin ücretlerine yapmış olduk. Çalışanlarımıza sağladığımız servis hizmeti sayesinde, onların maaş ekonomilerinde de bir destek sağlamış olduk.” dedi.

Personel AŞ çalışanları için yaptıkları iyileştirme ile ilgili de bilgiler veren Başkan Aras, “Asgari ücret artışından kaynaklı, 2 bin 84 Lira artış yapılmıştı. Biz bu artışa yine bir ekleme yaparak toplam 2 bin 500 Lira olarak öngördük ve bunu protokole bağladık. Ayrıca haziran ve aralık ayında da 15 yevmiye ikramiye verilecektir. İlk defa 15 yevmiye ikramiye verilecektir. Böylelikle arkadaşlarımızın ücretlerine de aylık 3 bin 500 Lira zam yapılmış olacak.” diye konuştu.