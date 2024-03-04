Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Çiftlik Mahallesinde 4 bin metrelik yolun 2 bin metresinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için birçok farklı noktada yol çalışmalarına devam ediyor.

MUMCULAR’DA ASFALT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 1400 metrelik yolda çift şerit olmak üzere toplam 2 bin 800 metrelik asfalt çalışması devam ediyor. Mumcular’da 2 bin 800 metrelik yolun 1400 metresinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Tamamlanan 1400 metrelik yolda kaldırım çalışmaları devam ediyor. Mumcular Mahallesinde MUSKİ ekipleri 1400 metre içme suyu yenileme çalışmalarına başladı.

ÇİFTLİK MAHALLESİNDE 4 BİN METRE SICAK ASFALT

Büyükşehir Belediyesi Bodrum’un Çiftlik Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasına başladı. 4 bin metrelik yolun 2 bin metresin sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Çiftlik ve Mumcular Mahallesindeki asfalt çalışmalarının yanı sıra Gündoğan Mahallesinden Torba güzergâhına 7 km’lik sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.