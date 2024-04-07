Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port 2024 yılının ilk gemisini ağırlayarak, sezonu açtı.MUĞLA (İGFA) - Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, 2024 kruvaziyer sezonunu açtı.

Bugün İstanbul Limanı’ndan yola çıkan Silver Spirit adlı 212 metre uzunluğundaki gemi, 475 yolcusuyla birlikte Bodrum Cruise Port’a ulaştı.

Bodrum Cruise Port, Kasım ayı ortasına kadar devam edecek sezonda 100 binin üstünde yolcu ağırlamayı hedeflerken, Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

YIL BOYUNCA 97 GEMİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Bu yıl için 97 geminin Bodrum Cruise Port’a geleceğini öngördüklerini ifade eden Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, "Bu yıl da Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu bekliyoruz. Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz" dedi.