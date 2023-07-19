Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan Deniz Dibi Temizliği Kampanyası 9. yılına Türkbükü’nde girdi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, bu yıl Türkbükü Koyunda başladı. Sabah saatlerinde Belediye Halk Plajı önünde toplanan Belediye Dalış Ekibi, balıkçı tekneleri ile yüzme alanı dışında dalışa başlayarak deniz dibindeki atıkları topladı.

Yaklaşık bir saat süren deniz dibi temizliği çalışmasında, cam ve metal şişeler ile plastik, metal atıklar, balıkçı ağları ve araç lastiklerinden oluşan 200 kilograma yakın atık kıyıya çıkarıldı. Farkındalık yaratması için kıyıda bir süre sergilenen atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaoğlu, “Dalgıçlarımızla birlikte yaptığımız bu etkinlikte maalesef deniz dibindeki görüntüleri bir kez daha gördük ve çok üzüldük. Bodrum Belediyesi olarak bu etkinlikleri hem farkındalık yaratma açısından hem de çevre temizliği açısından çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği önümüzdeki günlerde Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez, Güvercinlik ve Kumbahçe’de devam edecek.