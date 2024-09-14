Bodrum eski Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Turgay Kaya ve İmar ve Şehircilik eski Müdürü Melike Yapıcı hakkında beraat kararı verildi.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İmar ruhsat şefi Oktay Kayanın “Haksız Kazanç” iddiaları asılsız çıktı, suçlamada bulunduğu Bodrum eski Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Turgay Kaya ve İmar ve Şehircilik eski Müdürü Melike Yapıcı hakkında beraat kararı verildi.

Konuyla ilgili AjansCANKA’ya yazılı açıklama yapan Hüseyin Tutkun vekili Avukat Ramazan Başdoğan; “Müvekkilim hakkında Mart 2022’ deki Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlükler ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Müvekkilim 13 Eylül 2024 tarihinde Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda beraat ederek, hakkında yapılan suçlamalardan aklanmıştır.

Müvekkilim hakkında başlatılan soruşturmada ve yargılamada Bodrum Belediyesinde yapıldığı iddia edilen konularla ilgili yetkisi ve görev alanı olmadığı Mülkiye müfettişleri tarafından da belirtilmişti. Buna rağmen hakkında dava açılmıştır. Ancak Bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri de Hüseyin Tutkun’un mal varlığının Bodrum Belediyesi ile ilgili olmadığı, kaynağı belli ve görev öncesi edindiği mallar olduğu ve edinmiş olduğu malların kaynağının belli olduğu ayrıca mal varlıklarında iddia edildiği gibi orantısız artış olmadığı açıkça hüküm altına alınmıştır.

Suçlamalarda bulunan Oktay Kaya ise Bodrum 6.Asliye ceza mahkemesi tarafından kişisel verileri paylaşmadan dolayı 3 yıl 4 ay hapis ceza almıştı. Şimdi atmış olduğu iftiralarla ilgili davalarımızı açacağız ve ayrıca maddi ve manevi tazminat davaları açacağız. Asılsız ihbarlarla müvekkilim siyasi itibarsızlaştırmaya çalışılmıştır. Sayın Mahkeme, müvekkilimin hukuka aykırı hiçbir eylemi, işlemi ve mal edinimi olmadığına karar vermiştir.” dedi.