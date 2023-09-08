Son çıkan Valiler Kararnamesi sonrası görevine başlayan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a Bodrum heyetinden hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Akdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyesi tolga Şahansoy’dan oluşan heyet geçtiğimiz günlerde Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aras ve beraberindekiler, Vali Akbıyık’a yeni görevinde başarılar dileyerek dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Bodrum hakkında bilgiler verdiler.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bodrum heyetine teşekkür etti.