Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası’nın destekleriyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı üniversitelerinden bir araya gelen akademisyenlerin kurduğu Bodrum Institute tarafından stratejik planının şekilleneceği Arama Konferansı gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, eski Bodrum Kaymakamlarından emekli Vali Cumhur Güven Taşbaşı, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Institute yönetimi, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

Haziran 2022’de faaliyetlerine başlayan Bodrum Institute Arama Konferansının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da daha önce hayata geçirilmemiş bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Biz de bu projeye belediye olarak tüm desteğimizi sağlıyoruz. Özellikle ülkemizin ve Bodrum’un ihtiyacı olan yeni fikirlerin, yeni projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi. Ülkemizin ihtiyacı olan bu. Özellikle akademik çevrelerin bu işlerde olması, bizlere rehberlik etmesi çok önemli.” dedi.

Kuruluş aşamasından itibaren önemli çalışmalara imza atacağına inandığı Bodrum Enstitüsü’nün perspektif bir çalışma yürüttüğünü sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Yurt dışından öğrenciler getiriliyor, Bodrum’un tanıtımına katkı sağlanıyor, bilimsel çalışmalar yapılıyor, uluslararası ilişkilerle ilgili burada fikirler gelişiyor. Bodrum biliyorsunuz, Türkiye’de ve dünyada çok tanınan ve ziyaret edilen bir yer.” dedi.

Bodrum’un insan potansiyeline de dikkat çeken Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’den çok önemli akademisyenler, çok önemli siyasetçiler, bürokrasiden gelen büyüklerimiz, kültür ve sanat dünyasından çok önemli şahsiyetler Bodrum’da yaşıyorlar ve Bodrum’da gelişime, değişime, dönüşüme katkı sağlamak istiyorlar. Ve onlarından aslında kendi bilgi ve birikimlerini kullanabileceği, paylaşabileceği böyle bir oluşum, bunu da değerlendiriyoruz. Çünkü bazen içimize çok kapanıyoruz. İçimize kapandığımızda günlük kaileler ve yoğun mesaide insan çevresini göremiyor. Burada da Bodrum Institute tam biçilmiş kaftan diye düşünüyorum.”

Bodrum Institute etkinlikleri ve gelecek vizyonunun sunulması ile başlayan programda grup çalışması ve Bodrumlu yerel paydaşlarla gruplar halinde beyin fırtınası yapıldı.

Çalışma raporlarının sunulmasıyla devam eden konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel paydaşların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.