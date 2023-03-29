Bodrum Belediyesi’nin iftar programları sürerken Karaova, Mumcular, Gölbaşı ve Gökpınar mahallelerinden yüzlerce kişi iftarı birlikte açtı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP Bodrum Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Ceyhan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim amirleri ile Karaova, Mumcular, Gölbaşı ve Gökpınar mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeği programı, Mumcular Pazar Yeri’nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Ramazan Ayı boyunca sürecek olan iftar programının ilki Cevat Şakir Mahallesi’nde yapıldı. Sırasıyla Bitez, Yahşi-Müsgebi, Çiftlik, Kumbahçe ve Kızılağaç mahallelerinde gerçekleştirilen iftar programları Karaova, Mumcular, Gölbaşı ve Gökpınar mahallelerinde devam etti.

28 Mart Salı günü Mumcular’da düzenlenen iftar programı, yoğun bir katılımla gerçekleşirken Başkan Aras ve beraberindekiler vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.

Hacivat-Karagöz gösterisi ile renklenen iftar programının ardından vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Başkan Aras, “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Yaşadığımız büyük afet sonrası Bodrumlular olarak bölgede yaşayan afetzedelerimize destek olduk. Burada kurduğumuz iftar sofraları, sizlerin desteğiyle şu anda Hatay’da, Malatya’da da kuruluyor. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan akşamını beraber paylaştık. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.