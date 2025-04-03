Bodrum Cruise Port, 2025 kruvaziyer sezonunu Astoria Grande gemisi ile açtı. Bu yıl, 120 gemi ve 158 bin 500 yolcu ağırlaması beklenen liman, en yoğun sezonuna hazırlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Kruvaziyer sezonunu Palau bayraklı Astoria Grande gemisi ile açan Bodrum Cruise Port, Amasra limanından 756 yolcu, 432 mürettebatlı geminin Marmaris rotasında seyire devam edecek. Astoria Grande 2025 yılında iki kez daha Bodrum’u ziyaret edecek. Ritz-Carlton Yacht Collection, Emerald Cruises, Silversea Cruises ve MSC Explora Journeys gibi dünyaca ünlü lüks kruvaziyer şirketlerinin de radarında olan Bodrum Cruise Port; kruvaziyer sezonunu kasım ayının ortasına kadar sürdürecek.

Bu yıl hem gemi hem de yolcu sayısı anlamında rekor beklediklerini anlatan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, bu yıl Bodrum'a ilk kez gelecek olan 14 gemiyi ağırlayacak olumasının destinasyonun uluslararası arenada giderek daha fazla tercih edildiğini gösterdiğini söyledi.

Güngör, kruvaziyerin dışında Bodrum-Kos-Bodrum feribot hattında da yoğun yolcu hareketliliği ön gördüklerini belirterek, "Bu yıl Bodrum'a ilk kez gelecek olan 14 yeni gemiyi ağırlayacak olmamız, destinasyonumuzun uluslararası arenada giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Mega yat trafiğindeki istikrarlı artış da bunu destekliyor" dedi.