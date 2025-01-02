Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı kutlamaları, Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen Emir Can İğrek konseri ve yapay kar sürpriziyle unutulmaz bir geceye şahit oldu.İSTANBUL (İGFA) - Emir Can İğrek, dünden bugüne sevilen şarkılarını Bodrumlular için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişi, hem şarkılara eşlik etti hem de müziğin ritmine kendini kaptırırken Belediye Meydanı’ndaki konser, Bodrum’un kış aylarında nadir görülen kar özlemini de giderdi. Etkinlik boyunca yapay kar yağdırılarak Bodrumlulara eşsiz bir deneyim yaşatıldı.

Kaynak: igf